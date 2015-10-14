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مدير مدرسة بسوهاج يتهم عاملا بالتسبب فى إشعال النيران فى غرفة

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مدير مدرسة بسوهاج يتهم عاملا بالتسبب فى إشعال النيران فى غرفة مدير مدرسة بسوهاج يتهم عاملا بالتسبب فى إشعال النيران فى غرفة
اتهم مدير مدرسة نيدة الثانوية المشتركة بأخميم بمحافظة سوهاج عامل خدمات المدرسة بالإهمال والتسبب فى اشتعال النيران بنوافذ إحدى الغرف وحدوث تلفيات بجهاز كمبيوتر وسبورة ضوئية، وذلك عقب قيامه بحرق كمية من القمامة داخل المدرسة وانصرف قبل إخمادها.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة أخميم يفيد باشتعال النيران بإحدى المدارس، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام وقادها العقيد هشام فوزى وكيل فرع بحث الشرق والرائد على الصغير رئيس مباحث مركز أخميم بتقدم محمد على حسن خليل 58 عاما مدير مدرسة نيدة الثانوية المشتركة ويقيم بناحية نيدة دائرة المركز ببلاغ بقيام "نعيم ف ن خ" 45 عاما عامل خدمات بالمدرسة ويقيم بذات الناحية بحرق كمية من القمامة داخل المدرسة وانصرف قبل إخمادها، مما تسبب فى اشتعال النيران بنوافذ إحدى الغرف وحدوث تلفيات بجهاز كمبيوتر وسبورة ضوئية، واتهمه بالإهمال.

بمواجهة المشكو فـى حقه، اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد بإصلاح التلفيات كلفـت إدارة البحث الجنائـى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4632 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365