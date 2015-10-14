داعش يحرض على تنفيذ عمليات ارهابية ضد روسيا وأمريكا

حرض أبو محمد العدنانى المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابى، إلى ضرورة تنفيذ عمليات جهادية ضد كل من موسكو وأمريكا، حيث قال فى مقطع فيديو مسجل تم بثه مساء أمس الثلاثاء على مواقع جهادية، "سنبذل كل جهدنا ونهزم روسيا" ودعا المسلمين فى كل مكان لإطلاق الجهاد ضد الروس والأمريكيين.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن المتحدث باسم تنظيم داعش اتهم الولايات المتحدة بالعاجزة والضعيفة، وإنها تعتمد على كل من تركيا وإيران وروسيا وأستراليا لمساعدتها فى حربها على الإرهاب كما تدعى، كما اكد أن تنظيم داعش "يزداد كل يوم عما قبله من حيث العدد والخبرة والتسليح والتطور، وأكد العدنانى أن التنظيم قادر على ردع روسيا وأمريكا معاً وخير دليل على قوته هو احتلاله أكثر من نصف سوريا وأجزاء كبيرة جدا فى العراق.

ويشار إلى أن تنظيم داعش أعلن أمس الثلاثاء، فى تسجيل صوتى عن مقتل الرجل الثانى فى التنظيم فاضل الحيالى رئيس المجلس العسكرى بالتنظيم، وكنيته أبو مسلم التركمانى، متوعداً روسيا بالهزيمة فى سوريا.