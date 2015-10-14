بالصور.. تشييع جنازة الشهيد الفلسطينى معتز الزواهرة فى بيت لحم

شيعت اليوم الأربعاء، جنازة الشاب الفلسطينى معتز زواهرة، 27 عاما، الذى قتلته القوات الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، فى مخيم الدهيشة، أثناء المواجهات التى دارت على مدخل بيت لحم الشمالى .

و نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمزيد من الفخر والاعتزاز، معتز زواهرة 27 عاماً من مخيم الدهيشة، والذى استشهد امس الثلاثاء، أثناء إلقائه زجاجة مولوتوف على الاحتلال الإسرائيلى فى المواجهات الدائرة فى قبة راحيل شمال بيت لحم.

و شهدت مدينة بيت لحم الفلسطينية، وبلدتا بيت جالا وبيت ساحور وقرى ومخيمات المحافظة اليوم الأربعاء، إضرابا شاملا حدادا على استشهاده .



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