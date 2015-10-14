عامل يمثل جريمة قتل ربة منزل ورضيعها بـ “الشاكوش” في السويس

مثل المتهم بقتل سيدة وطفلها بمدينة السلام في حي فيصل بمحافظة السويس، الجريمة أمام محققي النيابة العامة، وكيف قام باقتحام الوحدة السكنية وسرقة المصوغات الذهبية وحرق السيدة وطفلها.

بدأت تفاصيل الواقعة بأخطاٍر تلقته مديرية أمن السويس؛ بنشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم 610 بشارع الإيمان جمعية أبو المجد مرزوق – السلام 1، دائرة قسم شرطة فيصل. وبالانتقال والفحص عثور على جثة ربة منزل تدعى “مها . أ ” 24 عامًا وطفلها “محمد. أ” سنة ونصف مصابين بجروح متفرقة بالجسم وتبين سرقة بعض المشغولات الذهبية واشتعال النيران في المنزل.

بتمشيط منطقة الحادث والعقارات السكنية التي تحت الإنشاء بالمنطقة عثر على عدد 2 “شاكوش” (مطرقة حدادي) عليها أثار هدم الطوب الأحمر كما وجدت فتحة مماثلة بالعقار رقم 5 بشارع الأمام الرفاعي بشقة بالدور الثاني بالقرب من محل الحادث وبفحصها تبين وجود بعثرة بمحتوياتها وسرقة بعض المشغولات الذهبية.

وبعرض نتيجة الفحص على مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، اللواء جمال عبد البارئ، وجه بتكثيف الجهود وسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه. واسفرت خطة البحث عن الامساك بطرف خيط في القضية، بعد إعادة معاينة وفحص مسرح الجريمة ومناقشة أهل المجني عليها وزوجها لتحديد عما إذا كانت هناك مسروقات تمكن الجاني من سرقتها من عدمه وفحص العمال المترددين بالمنطقة محل الحادث والنشر عن المسروقات لدى محلات الصاغة والمتعاملين في شراء وبيع الهواتف والإكسسوارات المستعملة .

إذ عثر بالغرفة محل الحادث على هاتف محمول به آثار للحريق وغير خاص بالمجني عليها أو ذويها. وبالتنسيق والاستعانة بالتقنيات الحديثة من خلال شركات المحمول الثلاثة وبمناقشة قاطني المنطقة أمكن التوصل إلى ثلاث شهود رؤيا لمرتكب الواقعة ، “عمرو . ك . ع ” 21 سنه عامل بناء بمنطقة الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجناين، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وقرر قيامه بمراقبة خروج قاطني عقار المجني عليهما لعدة أيام وصباح يوم الحادث حاز المطرقتان اللاتي يستخدمهما في عمله وتمكن من الصعود لسطح العقار المجاور “تحت الإنشاء” وقام بنقب الحائط على نحو مكنه من الدخول إلى مسكن المجني عليهما. وعقب دخوله غرفة النوم استولى على هاتف محمول وبعض المشغولات الذهبية وأثناء ذلك شعرت به المجني عليها فقامت هي وطفلها بالاستغاثة وخوفا من افتضاح أمره قام بتوجيه عدة ضربات إليهما بالمطرقة التي كانت بحوزته فسقطت ورضيعها غارقين في دمائهما وحال ذلك سقط منه هاتفه المحمول وأضرم النيران بالغرفة لأخفاء جريمته.

وأرشد المتهم عن مكان تصريفه للمسروقات لأحدى محال المشعولات الذهبية. وباستدعاء صاحب المحل قرر أنه قام بشراء المضبوطات ولم يكن على علم بأنها من متحصلات جريمة سرقة وبعرضها على زوج المجني عليها قرر أنها خاصة بزوجته.