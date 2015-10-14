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#في_القمة - مؤتمر زيزو.. عن تغيير التشكيل والعامل النفسي في المقام الأول

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#في_القمة - مؤتمر زيزو.. عن تغيير التشكيل والعامل النفسي في المقام الأول #في_القمة - مؤتمر زيزو.. عن تغيير التشكيل والعامل النفسي في المقام الأول

ألمح عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدرب الأهلي إلى إجراءه تغييرات في تشكيل الفريق في مباراة السوبر المصري الخميس ضد الزمالك.

ويواجه الأهلي وصيف الدوري والكأس غريمه اللدود بطل الثنائية المحلية الزمالك على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية في كأس السوبر.

وقال زيزو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"سنخوض المباراة كأننا في وأتمنى أن تكون بداية عودة الجمهور للمدرجات".

وأضاف "الجهازين الفنيين لمنتخب مصر الأول والمنتخب الأوليمبي أذابا الكثير من المعاناة النفسية للاعبين بعد الخروج من الكونفدرالية".

وأردف "ركزت في الفترة الأخيرة على العامل النفسي. الأهلي يمتلك خبرات ضخمة وجميع اللاعبين جاهزين وفي حالة بدنية وفنية ممتازة ولديهم ثقة وإحساس كبير بالمسؤولية".

وتابع "تغيير التشكيل أمر طبيعي فهناك صفقات جديدة. مشاركة رامي ربيعة وأحمد حجازي تعتمد على الرؤية الفنية. إعلان مجلس إدارة النادي عن المدرب الجديد لن يؤثر على اللاعبين بل على العكس سيجعلهم مرتاحين قبل المواجهة".

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