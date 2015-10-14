قائد الإسماعيلي قد لا يلحق بافتتاح الدوري.. وغياب مؤكد لأحمد سمير

تأكد غياب أحمد سمير لاعب الإسماعيلي عن مباراة الفريق الأولى في الدوري المصري الممتاز موسم 2015-2016 التي يستضيف فيها الإنتاج الحربي الصاعد من الدرجة الثانية الأربعاء المقبل في الإسماعيلية.

وقد يفتقد فريق الدراويش أيضا لخدمات قائده حسني عبد ربه الذي أصيب بشد في عضلة السمانة ولم تتحدد بعد مشاركته في المباراة وفقا لمصدر داخل الجهاز الفني للإسماعيلي.

ويواصل سمير التدريبات التأهيلية بعد إصابته بجذع في الركبة فيما انضم الغاني توريك جبرين للمران الجماعي بعد إصابته في مباراة الفجيرة الإماراتي الودية.

ويسعى الإسماعيلي مع مدربه أحمد حسام ميدو لتقديم موسم طيب بعد احتلاله المركز السادس الموسم الماضي مع البرازيلي هيرون ريكاردو ثم طارق يحيى.

ويواجه الدراويش فريق الإنتاج العائد للممتاز والذي يقوده المدرب صاحب الخبرة الكبيرة شوقي غريب ويضم بين صفوفه لاعبين جيدين مثل محمد زيدان ومحمود فتح الله.