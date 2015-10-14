في_القمة – الثعلب يختار لـ في الجول: (1) أجمل هدف للزمالك في الأهلي.. المفاجأة

ما هو أجمل هدف سجله الزمالك في مرمى الأهلي؟ أجب على هذا السؤال لكن تعرف أولا على رأي واحد من أهم لاعبي القلعة البيضاء عبر التاريخ.. الإمبراطور حازم إمام.

الثعلب تحدث لـFilGoal.com عن مباراة القمة المرتقبة يوم الخميس في الإمارات على شرف السوبر المصري بين الزمالك والأهلي.

وطلب FilGoal.com من إمام الموهوبين اختيار 3 أهداف يراها الأجمل في تاريخ الزمالك داخل شباك الأهلي.

"الثعلب" التزم باختيار الأهداف الثلاثة التي عاشها بنفسه وهو بالقميص الأبيض أمام حراس مرمى الأهلي.

وكان الهدف رقم 3 في اختياراته هو: "لوب عبد الحليم علي في مرمى عصام الحضري. كان هدفا رائعا".

ويضيف إمام "لم يتوقع أحد من لاعبي الزمالك هذا الهدف، بالذات من عبد الحليم علي".

وتابع "الكل يعلم طريقة لعب عبد الحليم واسلوبه في إنهاء الهجمات. لهذا باغت لاعبي الأهلي جدا".

وأتم "لم يتوقع أحد أن ينفذها هو هكذا بتلك الطريقة".