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#في_القمة – المحمدي لـ في الجول: الأهلي سيفوز بالسوبر.. ويجب أن يشارك ' المهاجم المخضرم '

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#في_القمة – المحمدي لـ في الجول: الأهلي سيفوز بالسوبر.. ويجب أن يشارك ' المهاجم المخضرم ' #في_القمة – المحمدي لـ في الجول: الأهلي سيفوز بالسوبر.. ويجب أن يشارك ' المهاجم المخضرم '

"الأهلي سيفوز بالسوبر المصري".. هكذا بدأ أحمد المحمدي المحترف في صفوف هال سيتي الإنجليزي تصريحاته قبل القمة المصرية في الإمارات الخميس المقبل.

المحمدي اختص FilGoal.com بتصريحات عن السوبر المصري، قائلًا: "عودة حسام غالي مهمة جدًا للأهلي".

وتابع "يجب على مدرب الأهلي "زيزو" أن يبدأ بعماد متعب لأن هذه النوعية من المباريات تحتاج إلى الخبرات".

الدولي المصري واصل تصريحاته قائلًا: "في الزمالك أرى أن كهربا يستطيع أن يصنع الفارق لأنه يسير بخطى جيدة جدًا".

وأتم جناح أيمن ساندرلاند السابق حديثه حيث قال: "لا أعتقد أن هزيمة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس ستؤثر على مباراة القمة. الفريق الأحمر يريد رد الاعتبار والخروج ببطولة هذا العام".

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