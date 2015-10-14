في_القمة – المحمدي لـ في الجول: الأهلي سيفوز بالسوبر.. ويجب أن يشارك ' المهاجم المخضرم '

"الأهلي سيفوز بالسوبر المصري".. هكذا بدأ أحمد المحمدي المحترف في صفوف هال سيتي الإنجليزي تصريحاته قبل القمة المصرية في الإمارات الخميس المقبل.

المحمدي اختص FilGoal.com بتصريحات عن السوبر المصري، قائلًا: "عودة حسام غالي مهمة جدًا للأهلي".

وتابع "يجب على مدرب الأهلي "زيزو" أن يبدأ بعماد متعب لأن هذه النوعية من المباريات تحتاج إلى الخبرات".

الدولي المصري واصل تصريحاته قائلًا: "في الزمالك أرى أن كهربا يستطيع أن يصنع الفارق لأنه يسير بخطى جيدة جدًا".

وأتم جناح أيمن ساندرلاند السابق حديثه حيث قال: "لا أعتقد أن هزيمة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر ستؤثر على مباراة القمة. الفريق الأحمر يريد رد الاعتبار والخروج ببطولة هذا العام".