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القبض على عامل متهم باستغلال الأطفال فى التسول بسوهاج

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القبض على عامل متهم باستغلال الأطفال فى التسول بسوهاج القبض على عامل متهم باستغلال الأطفال فى التسول بسوهاج
تمكن ضباط قسم مباحث الأحداث بمديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مدير الأمن من ضبط عامل بتهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال الأطفال فى أعمال التسول.

وكان العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية تلقى بلاغا من قسم مباحث الأحداث بالمديرية بتوفر معلومات لديهم أكدت صحتها التحريات عن قيام عامل بالاتجار بالبشر من خلال استغلال الأطفال فى عملية التسول بدائرة قسم ثان سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدف المتحرى عنه وتم ضبطه وتبين أنه "ع ف ع ح" مواليد 88 عامل ومقيم شارع حسن مصطفى دائرة قسم أول سوهاج، وذلك لاتهامه بالاتجار بالبشر من خلال استغلال طفلين الأول "ياسين ح م ح" 10 سنوات بدون عمل والثانى "محمد ح م ح" للقيام بأعمال التسول بشارع الجمهورية دائرة قسم ثان سوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7806 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015م.

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مصر 365