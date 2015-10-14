ضبط 4 متعاطين للمخدرات من قائدى أتوبيسات المدارس فى القاهرة الكبرى

كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور حملاتها لضبط قائدى أتوبيسات المدارس المخالفين بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والصحة بالقاهرة الكبرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتمكنت الإدارة من خلال حملات شنتها أمس على المدارس بالجيزة من رصد حالتين لسائقين بمدارس متعاطين للمخدرات من بين 20 حالة أجريت لهم تحاليل طبية، وفى القاهرة تم إجراء تحليل طبى لـ10 حالات أثبتت التحاليل حالة إيجابية واحدة.
وفى القليوبية تم إجراء تحليل طبى لـ54 سائق أتوبيس مدارس، وتم إثبات تعاطى حالة واحدة للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية على المحاور والميادين لرصد المخالفات بشتى أنواعها.