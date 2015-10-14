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الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع بأحد المخابز فى أسيوط

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الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع بأحد المخابز فى أسيوط الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع بأحد المخابز فى أسيوط
تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على حريق شب بأحد المخابز بمنطقة السادات، ولم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق بأحد المخابز بشارع الألفى بمنطقة السادات فى أسيوط، مما أدى إلى احتراقه بالكامل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى خسائر فى الأرواح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة السبب فى اندلاع الحريق والمعاينة لحصر التلفيات.

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