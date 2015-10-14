القبض على "خراط" يدير مسكنه ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بسوهاج بإشراف العميد جلال أبو سحلى مأمور المركز، منذ قليل، من ضبط ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية غير المرخصة بمنزل خراط.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبو العباس نائب المدير للشمال يفيد بقيام خراط باستغلال منزله كورشة لصيانة وتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام، وقاده العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز.

وأسفرت الجهود عن ضبط "م أ ز" وشهرته "حمادة زوين" 34 عاما خراط ومقيم شارع أحمد ماهر بندر طما وبحوزته فرد روسى صناعة محلية و17 ماسورة مختلفة الأحجام لفرود محلية و5 مواسير بقطع معدنية و10 قطع معدنية و4 يايى و4 دبشك مختلف الأحجام و7 مبارد مختلفة و2 مفتاح و1 منجلة و2 مفك و1 شنيور و1 صاروخ و2 زرادية و1 كماشة و1 مطرقة و 2 منقاد.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4542 إدارى مركز طما، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.