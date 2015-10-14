حبس المتهم بإطلاق النيران على معلمين داخل مدرسة بالشرقية 4 أيام

قرر المستشار أمير إلهامى نوار رئيس نيابة بلبيس العامة اليوم، بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس الشاب المتهم بإطلاق النيران على المدرسين بمدرسة الروضة الابتدائية بمركز بلبيس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله وحيازة سلاح وذخيرة والبلطجة وترويع الطلاب.

وكان اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإبلاغ الأهالى عن إطلاق النيران داخل مدرسة الروضة الإعدادية وحدوث حالة من الفوضى داخل المدرسة.

وانتقل العقيد سمير أبوروضة مأمور مركز شرطة بلبيس والدكتور إيهاب الجعفرى مدير إدارة بلبيس التعليمية، وأيمن سالم مسئول المتابعة بالإدارة إلى المدرسة، وتبين من التحريات قيام الطالب "محمود.ف.ع" 14 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادى بصفع المدرس "محمد .س.ع" 30 سنة مدرس رياضيات بالقلم على وجهه، بعد تعنيف المدرس له على فشله فى حل مسألة رياضيات، وقيام المدرس بطرد الطالب من الفصل.

وحضر "سمير ف ع " 25 سنة عاطل شقيق الطالب على الفور إلى المدرسة، بعد علمه بما حدث، وقام بالتعدى بالضرب على المدرس وعندما تدخل عدد من المدرسين بالمدرسة لإنقاذ المدرس قام بإطلاق النار الحى على المدرسين داخل المدرسة، ولاذ بالفرار فى الزراعات.

فيما تمكن النقيب عمر جمال معاون مباحث مركز بلبيس برئاسة الرائد محمد غيث رئيس مباحث المركز وبإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط المتهم بعد مطاردته بالزراعة وبحوزته فرد خرطوش وجارى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. وتبين من التحقيقات قيام إدارة بلبيس التعليمية بتحرير مذكرة بالواقعة وتدرس فيها فصل الطالب من المدرسة لسوء سلوكه.