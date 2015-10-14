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القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى رأس البر بدمياط

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القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى رأس البر بدمياط القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى رأس البر بدمياط
تلقى قسم شرطة رأس البر بدمياط، بلاغا من الأهالى بوجود عدد من الأشخاص الغرباء يقومون بأعمال منافية للآداب داخل العشة رقم 27 شارع 33 / دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم ضبط داخل الشقة كل من "ياسمين .م .ع" 21 سنة ربة منزل و"آيه.ط.ع" سن27 سنة ربة منزل ومقيمتان المحلة الكبرى - غربية، و"شهير .م.ا"26 سنة عاطل و"إبراهيم.ا.ا" 28 سنة عاطل ومقيمان المنصورة - دقهلية، وذلك أثناء قيامهم بممارسة الرذيلة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بممارسة الرذيلة مقابل أجر، وضبط بحوزتهم مبلغ مالى (275) جنيها وعدد (4) تليفونات محمول، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5111 جنح قسم شرطة رأس البر لسنة 2015م، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
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