حبس عصابة "عزة" لضبط بحوزتهم 2 كيلو حشيش و40 ألف قرص مخدر بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بحبس 3 أشخاص بينهم سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة بمنطقة الدرب الأحمر .

كانت معلومات وردت لرجال المباحث بقسم الدرب الأحمر، تفيد بقيام "وئل.م.ع" تاجر و"الحسينى.م.ا" سائق و"عزة.م.م" ربة منزل؛ بالاتجار بالمواد المخدرة دائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم أثناء استقلالهم السيارتين أرقام ( ى ب ر 532 ماركة هيونداى فرنا سوداء اللون "ملك وقيادة الأول، وأ ص ف 731 ماركة شيفروليه نقل بيضاء اللون قيادة الثانى، ملك شركة ابن سيناء للأدوية ويعمل عليها كسائق)، وعثر بحوزتهم على سلاح نارى بندقية خرطوش و 25 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر وزنت 2.250 كيل جرام و 40 ألف قرص مخدر ومبلغ مالى 18500 جنيه و 4 هواتف محمول.

وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والسيارتين لنقل وترويج المواد المخدرة والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.