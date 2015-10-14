الصحة عن دعوة زيارة الوزير المفاجئة: خطأ غير مقصود وتداركناه.. ومن نشر الدعوة أضر بنا

قالت نجلاء سلام منسق الصحافة الإلكترونية بالمكتب الإعلامي لوزارة الصحة، إن الدعوة التي وصلت للصحفيين والتي تضمنت جملة زيارة مفاجئة لوزير الصحة إلى مستشفيات الإسكندرية، تمت صياغتها بشكل خاطئ وغير مقصود، وناتج عن عدم خبرة من كتبها وهو موظف جديد بالمركز الإعلامي، وتم تدارك الخطأ بإرسال الدعوة من جديد دون خطأ.

وأضافت سلام في إتصال هاتفي لوكالة أنباء أونا، أن الوزير قرر الخروج عن جدول زياراته المنسق مسبقًا بزيارة الإسكندرية، وهو ما استدعى دعوة الصحفيين لمرافقته في الرحلة، حرصًا من المكتب الإعلامي على التواصل الجيد مع الصحفيين قبل الأحداث.

واستنكرت سلام ما فعلته زميلة صحفية بوضع صورة ضوئية من الدعوة المرسلة، دون الإشارة إلى أن الوزارة تداركت الخطأ وأرسلت دعوة مصححة، كما استنكرت ترك الزميلة الصحفية لرقم هاتفها في الصورة الضوئية وهو ما أثر عليها سلبًا، حيث تلقت مكالمات عدة بعد نشر الصورة من مواطنين وجهوا لها السباب والشتائم.

وأكدت منسق الصحافة الإلكترونية بالوزارة، إن خطأ زميلها وارد نتيجة عدم خبرته، ولن يكون عقابه “قضم الرقبة”، لكن المهم هو عدم الوقوع فيه مرة أخرى.

كانت قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس صورة ضوئية لدعوة من وزارة الصحة تخطر فيها الصحفيين بأن الوزير سيقوم بجولة مفاجئة لمستشفيات الإسكندرية، ونشرتها زميلة بموقع فيسبوك، وهو ما أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادوا نشرها مرات عدة وسط سخرية منهم.