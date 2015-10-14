«ألماني» ينجح في تصنيع سيارة تسير مقلوبة على ظهرها

يفتخر المواطن الألماني كلاوديوس جولوس بسيارته التي تؤدي كل وظائفها وهي مقلوبة على ظهرها حيث قدمها إلى الجمهور في معرض له في مدينة تراسينهايدي.

وقد أقام معرضه هذا تحت شعار “الدنيا مقلوبة” يوم الاثنين 12 أكتوبر. وعندما تحدث كلاوديوس عن سيارته أشار إلى أن أصعب شيء وأكثره تطلباً للجهد خلال الـ2600 ساعة التي عمل فيها على صنع السيارة الفريدة من نوعها تلخص في قلب كل الأجزاء رأسا على عقب مع الحفاظ على أداء السيارة كوسيلة نقل.

ونقلًا عن روسيا اليوم في البداية أراد كلاوديوس استخدام سيارة “السلحفاة” من فولكسفاغن، إلا أن هيكلها المقبب جعل الأمر مستحيلا. ثم اختار لذلك سيارة بي أم دبليو Cabrio 318.

كما تميز المعرض المذكور بمنزل مقلوب رأس على عقب جذب أنظار كل الزوار. ومع ذلك اعترف كلاوديوس بأن هذا البيت مستحيل أن يعيش المرء فيه.

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