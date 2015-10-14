أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تسليم ٣٩ وحدة سكنية للنازحين من رفح والشيخ زويد في مدينة العريش

Google+ Print
تسليم ٣٩ وحدة سكنية للنازحين من رفح والشيخ زويد في مدينة العريش تسليم ٣٩ وحدة سكنية للنازحين من رفح والشيخ زويد في مدينة العريش

تخليص إجراءات التسليم

وزعت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، ٣٩ وحدة سكنية للأسر النازحة من مدينتى رفح والشيخ زويد، في القرية الرائدة بمنطقة الميدان غرب مدينة العريش، وسط غياب اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال، وكل الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

وقال محمد أبو سويحل، رئيس قرية الميدان، إن القرية الرائدة تضم ٤٨ وحدة سكنية، سوف يتم تسليم ٣٩ وحدة لـ٣٩ أسرة من الأسر النازحة من مدينتى رفح والشيخ زويد، على أن يتم تسليم باقى الوحدات خلال الأيام القادمة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء.

وأضاف “سويحل” أن التسكين سوف يتم لمدة ٦ أشهر، يتم بعدها إما التجديد أو العودة إلى مدن الأسر الأصلية بناءً على الحالة الأمنية فى تلك المناطق، مؤكدًا أن تسليم الوحدات مجان دون أى مقابل.

وأشار إلى أن قرية الميدان يوجد بها ٢٠٣ أسرة من النازحين من الشيخ زويد ورفح نتيجة الحرب على الإرهاب على مدى العامين الماضيين وحتى الساعة، منها ١٨ أسرة في تجمع أبوالحسن، و٨ أسر قرية الميدان نفسها، و١٧ في تجمع الجواردة، و١٨ فى تجمع الرويعى، و٣٢ في تجمع الجرير.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا