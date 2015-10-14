تسليم ٣٩ وحدة سكنية للنازحين من رفح والشيخ زويد في مدينة العريش

وزعت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، ٣٩ وحدة سكنية للأسر النازحة من مدينتى رفح والشيخ زويد، في القرية الرائدة بمنطقة الميدان غرب مدينة العريش، وسط غياب اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال، وكل الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

وقال محمد أبو سويحل، رئيس قرية الميدان، إن القرية الرائدة تضم ٤٨ وحدة سكنية، سوف يتم تسليم ٣٩ وحدة لـ٣٩ أسرة من الأسر النازحة من مدينتى رفح والشيخ زويد، على أن يتم تسليم باقى الوحدات خلال الأيام القادمة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء.

وأضاف “سويحل” أن التسكين سوف يتم لمدة ٦ أشهر، يتم بعدها إما التجديد أو العودة إلى مدن الأسر الأصلية بناءً على الحالة الأمنية فى تلك المناطق، مؤكدًا أن تسليم الوحدات مجان دون أى مقابل.

وأشار إلى أن قرية الميدان يوجد بها ٢٠٣ أسرة من النازحين من الشيخ زويد ورفح نتيجة الحرب على الإرهاب على مدى العامين الماضيين وحتى الساعة، منها ١٨ أسرة في تجمع أبوالحسن، و٨ أسر قرية الميدان نفسها، و١٧ في تجمع الجواردة، و١٨ فى تجمع الرويعى، و٣٢ في تجمع الجرير.