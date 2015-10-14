«مصر للطيران» تختتم جسرها الجوي للحجاج غدًا

تختتم شركة «مصر للطيران»، غدًا الخميس جسرها الجوي لموسم حج هذا العام، ومن المقرر أن تسير اليوم وغدًا ٧ رحلاٍت جويٍة؛ لنقل ما يزيد عن ١٥٠٠ حاجًا إلي أرض الوطن.

وصرح مصدر مسئول بالشركة، أن الشركة ستسير غدًا ٣رحلاٍت جويٍة من مطار «المدينة المنورة»، تصل جميعها إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة فيما عدا رحلٍة واحدٍة تصل إلى «مطار برج العرب» بالإسكندرية وذلك لنقل٤٨٢ حاجًا من حجاج قرعة الجيزة والقليوبية وحج أفراد وبعثة وزارة الداخلية .

وأضاف المصدر أن الشركة تسير اليوم ٤رحلاٍت جوية من المدينة المنورة تصل جميعها إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لنقل ١٠٥٩ حاجًا من حجاج قرعة السويس وأسر الشهداء المجندين وحجاج شركات السياحة وبعثة وزارة الداخلية.