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ثلاثة «انفجارات» تهز شمال شرق نيجيريا وشاهد: “الأشلاء على الجدران”

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ثلاثة «انفجارات» تهز شمال شرق نيجيريا وشاهد: “الأشلاء على الجدران” ثلاثة «انفجارات» تهز شمال شرق نيجيريا وشاهد: “الأشلاء على الجدران”

انفجار – ارشيفية

هزت ثلاثة «انفجارات» ضخمة، أمس الثلاثاء، مدينة مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا، مخلفًة العديد من القتلى، من دون أن يعرف عددهم، كما أعلن الصليب الأحمر وشهود عيان.

وذكرت وكالة «الأنباء الفرنسية»، وقعت الانفجارات في حي اجيلاري كروس الذي تعرض الشهر الفائت لهجومين مماثلين أوقع أخطرهما 117 قتيًلا في 20 سبتمبر.

وقال مسؤول في الصليب الأحمر “بالتأكيد هناك قتلى ولكن ليست لدي حصيلة”. ولم تعرف في الحال أسباب الانفجارات التي وقعت الواحد تلو الآخر وكان أولها في الساعة 20,10 (19,10 ) بتوقيت جرنتش، بحسب ما أفاد بشير محمد الذي يقطن في الحي.

وقال الشاهد “الفوضى تعم المكان والناس يركضون في كل الاتجاهات” بدوره قال إمام مسجد في المنطقة يدعى شريف أحمد، أن “العديد من الناس قتلوا. لا اعرف كم عددهم ولا أظن أن أحدًا بإمكانه أن يقول لك الآن كم هو عددهم”.

وأضاف أنه شاهد أشلاء بشريٍة وقد التصقت من شدة الانفجار على جدران منزله. من جهتها قالت حفصة ساني الممرضة في مستشفى عمر شيخو القريب من الحي “هناك منازل كثيرة في المنطقة والانفجارات أدت إلى تضرر الكثير منها”.

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