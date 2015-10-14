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محافظ قنا: توفير لحوم بأسعار مخفضة للمواطنين

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محافظ قنا: توفير لحوم بأسعار مخفضة للمواطنين محافظ قنا: توفير لحوم بأسعار مخفضة للمواطنين

صورة أرشيفية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آلية التعامل مع الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لتوريد لحوم مجمدة ومبردة ودواجن مبردة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، بحضور كلا من وكيل وزارة ، ورئيس جهاز حماية المستهلك بقنا، ومدير الشئون القانونية بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي بقنا، ومدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بقنا، والمشرف العام على مشروعات الأمن الغذائي ورؤساء مجالس المدن التسعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا إنه سيتم توفير سيارات ثلاجة ( تجميد – تبريد ) لاستلام ونقل اللحوم والدواجن إلى مراكز ومدن المحافظة ليستفيد جميع مواطني المحافظة من اللحوم والدواجن المخفضة، مشيرًا إنه سيتم طرح لحوم مجمدة برازيلي بسعر 34 للكيلو، ولحوم مبردة بالعظم بسعر 50 جنيه للكيلو، ودواجن مجمدة برازيلي بسعر 19 جنيه للكيلو.

وأثنى الهجان على دور القوات المسلحة الذي لا يقتصر على حماية الوطن وسلامة أراضيه بل يمتد إلى خدمة المجتمع المدني عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي يقوم بتوفير اللحوم والدواجن بأسعار تقل عن السوق الخارجي لمواجهة غلاء الأسعار.

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