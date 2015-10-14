ضبط 1772 قطعة شيكولاتة وشاى وحلوى فاسدة فى حملة تموينية ببسيون

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 1772 قطعة شيكولاتة وعبوات شاى وفيجيتار وكيك وكركدية وحلوى منتهية الصلاحية داخل محل عطارة ببندر بسيون قبل بيعهم للجمهور.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "محمود م ع ال" 31 سنة صاحب محل عطارة ببندر بسيون مقيم شارع الأمين - ثان طنطا وبحوزته (1772 قطعة شيكولاتة، شاى، فيجيتار، كيك، كركديه، حلوى و6 أقراص منشط جنسى منتهية الصلاحية) .

تحرر المحضر 17754 جنح مركز بسيون وتولت النيابة العامة التحقيق.