ضبط 6 آلاف و480 كيلو لانشون منتهى الصلاحية فى حملة تموينية بقنا

تمكن ضباط وحدة مباحث تموين قنا، برئاسة العقيد حازم القاضى، اليوم الأربعاء، من ضبط سيارة نقل بمنطقة بنزايون بمدينة قنا، بداخلها 6 آلاف و480 كيلو لانشون منتهى الصلاحية وغير صالح للاستخدام الآدمى.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارا، يفيد ضبط السيارة رقم 634 ( ج.ج.ف مصر) قيادة حسن. ح.م، برفقته محمد. ف.م، مندوب مبيعات، بحوزتهما 6 آلاف و480 كيلو لانشون منتهى الصلاحية وغير صالح للاستخدام الآمى قبل توزيعها على المحال التجارية بمحافظة قنا

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.