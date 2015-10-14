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سقوط "عربجى" بحوزته بندقية تركى و4 فرد خرطوش وطلقات فى البساتين

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سقوط "عربجى" بحوزته بندقية تركى و4 فرد خرطوش وطلقات فى البساتين سقوط "عربجى" بحوزته بندقية تركى و4 فرد خرطوش وطلقات فى البساتين
تمكن رجال مباحث قسم شرطة البساتين من ضبط "عربجى" وبحوزته عدد من الأسلحة النارية والطلقات، والتى اعترف بتحصله عليها من أحد المتهمين المحبوسين على ذمة قضية سرقة بالإكراه، لإخفائها لديه، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لتولى التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين معلومات مفادها حيازة "عاطف م م" 41 سنة عربجى ومقيم بمنطقة ترب اليهود دائرة القسم للأسلحة النارية داخل مسكنه .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث القسم من ضبطه، وعثر داخل مسكنه على 5 أسلحة نارية ( 1 بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 14 مم تحمل أرقام 386003 وأربعة فرد خرطوش عيار 13 ، و 15 طلقة من ذات العيار ) .

وبمناقشته اعترف بتحصله على المضبوطات من "سيد ع أ" 38 سنة عاطل والمقيد الحرية على ذمة القضية رقم 3542/2015م دار السلام ضمن تشكيل عصابى سرقات بالإكراه، بقصد إخفائها وأنه على علم باستخدامها من قبل الجناة فى ارتكاب السرقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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