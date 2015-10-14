القبض على عضو بـ"التبليغ والدعوة" يزور مستندات رسمية ويبيعها للمواطنين

ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص الذى تبين أنه مدرج بقاعدة بيانات قطاع الأمن الوطنى "تبيلغ ودعوة"، لقيامه بتزوير مستندات ومحررات رسمية خاصة بجهات حكومية ويعترف ببيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

كان تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات مفادها قيام "وائل ا م" وشهرته الشيخ وائل 42 سنة حاصل على ليسانس حقوق ومقيم أشمون المنوفية، والمدرج بقاعدة بيانات قطاع الأمن الوطنى "تبيلغ ودعوة" بتزوير المستندات والمحررات الرسمية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لجهات حكومية.

ومن خلال التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط الإدارة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تردده على شارع بورسعيد دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

كما تم ضبط بحوزته مستخرج رسمى بشهادة بيان نجاح طالب فى الشهادة الابتدائية ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإدارة أشمون التليمية "مزور"، وعقد إيجار أملاك منسوب صدوره لمكتب توثيق عين شمس "مزور"، وبمناقشته اعترف بقيامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية بقصد بيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.