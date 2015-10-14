سقوط عصابة "عزة" قبل ترويجهم 2 كيلو حشيش و40 ألف قرص مخدر بالدرب الأحمر

ألقى رجال مباحث مكافحة المخدرات القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، بقيادة ربة منزل، فتم استهدافهم وضبطهم وهم فى طريقهم لترويج المخدرات، وضبط بحوزتهم أكثر من 2 كيلو حشيش و40 ألف قرص مخدر ومبلغ 18 ألف جنيه من متحصلات البيع، وتمت إحالتهم للنيابة لتولى التحقيق .

تلقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات معلومات مفادها قيام "وائل.م.ع" 35 سنة تاجر ومقيم شبرا الخيمة، و"الحسينى.م.أ" 32 سنة سائق ومقيم الزيتون، و"عزة.م.م." 36 سنة ربة منزل ومقيمة شبرا الخيمة بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم استهدافهم فى مأمورية وأمكن ضبطهم أثناء استقلالهم السيارتين أرقام (ى ب ر 532) ماركة هيونداى فرنا سوداء اللون "ملك وقيادة الأول، أ ص ف 731" ماركة شيفرولية نقل بيضاء اللون قيادة الثانى، ملك شركة ابن سيناء للأدوية ويعمل عليها كسائق .

كما عثر بحوزتهم على سلاح نارى بندقية خرطوش عيار 12 مم و25 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر وزنت 2.250 كيلو جرام و40 ألف قرص مخدر ومبلغ 18500 جنيه و4 هواتف محمولة .

وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والسيارتين لنقل وترويج المواد المخدرة والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.