سقوط 3 سائقين بحوزتهم 70 قطعة حشيش وكمية من الأقراص المخدرة بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط 3 سائقين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة المواد المخدرة وترويجها على أهالى مدينة شبين الكوم، تم ضبطهم وبحوزتهم 70 قطعة حشيش، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "أنور .ع . ش" 39عاما سا ئق، و"علاء . ع. ى" 36 عاما سائق، و"سامح .ع .ش" 32 عاما سائق، وبحوزتهم (70 قطعة حشيش، 23 شريط تامول، 4 شرائط ترامادول، 6 شرائط أبتريل، 3 هواتف محمولة، 2 مطواة، مبلغ مالى قدره 1545 جنيها).

تم تحرير المحضر رقم 15840 جنح قسم شبين لسنة 2015، وجار العرض على النيابة للتحقيق.