سقوط 3 سائقين بحوزتهم 70 قطعة حشيش وكمية من الأقراص المخدرة بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط 3 سائقين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى تجارة المواد المخدرة وترويجها على أهالى مدينة شبين الكوم، تم ضبطهم وبحوزتهم 70 قطعة حشيش، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط "أنور .ع . ش" 39عاما سا ئق، و"علاء . ع. ى" 36 عاما سائق، و"سامح .ع .ش" 32 عاما سائق، وبحوزتهم (70 قطعة حشيش، 23 شريط تامول، 4 شرائط ترامادول، 6 شرائط أبتريل، 3 هواتف محمولة، 2 مطواة، مبلغ مالى قدره 1545 جنيها).
تم تحرير المحضر رقم 15840 جنح قسم شبين لسنة 2015، وجار العرض على النيابة للتحقيق.