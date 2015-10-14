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القبض على عاطل بحوزته 4 قطع أسلحة نارية داخل مسكنه فى المرج

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القبض على عاطل بحوزته 4 قطع أسلحة نارية داخل مسكنه فى المرج القبض على عاطل بحوزته 4 قطع أسلحة نارية داخل مسكنه فى المرج
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فى ضبط عاطل يزاول نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام "محمد.م.أ" عاطل يقوم بالاتجار بالأسلحة النارية داخل مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وعثر داخل مسكنه على 4 قطع أسلحة نارية "3 بنادق خرطوش تركى الصنع، وفرد خرطوش و21 طلقة من ذات العيار".

وبمناقشته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وأضاف أنه حصل عليهم من أحد الأشخاص من محافظة المنيا "جار تحديده وضبطه"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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