فرد أمن بعقار فى النزهة يستولى على مجوهرات وأموال وأجهزة من إحدى الشقق

لم يجد فرد أمن أمامه وسيلة للثراء السريع سوى أن استغل غياب قاطنى إحدى الشقق فى العقار محل حراسته، والاستيلاء على ما بها من متعلقات متمثلة فى مبالغ مالية ضخمة بعملات مصرية وسعودية، وكمية من المجوهرات والألماس، والأجهزة الإلكترونية والكمبيوتر وطبنجة، إلا أن ظهور علامات الثراء عليه كشفت أمره وتمكن رجال مباحث المقطم من ضبطه.

واعترف المتهم بشراء شقة وتوك توك باسم زوجته وإنشاء دفتر توفير باسمه وبيع المجوهرات والطبنجة لتاجر سيارات، والذى باعهم لآخر، فتم ضبط المتهمين وإعادة المسروقات لمالكة الشقة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المقطم معلومات مفادها ظهور علامات الثراء عن المفرج عنه "ضياء الدين.أ.ح" 45 سنة فرد أمن بإحدى الشركات ومقيم مساكن الزلزال والسابق اتهامه فى 10 قضايا آخرهم القضية رقم 4050 / 2015م جنح المقطم سرقة متنوعة والمحكوم عليه فى قضيتى سلاح أبيض ومخدرات بإجمالى حبس سنة و3 شهور.

وعلى الفور أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بأنه من خلال عمله كفرد أمن معين على حراسة عقار رقم فى شارع العروبة بالنزهة استغل عدم تواجد قاطنى إحدى الشقق السكنية بالعقار عمله ملك المواطنة "أميمة.م.إ" 50 سنة ربة منزل، وتمكن من سرقة محتويات الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع وهى عبارة عن (سلاح نارى طبنجة ماركة جلوك عيار 9 مم و3 خزائن بداخلهم 4 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالى 30 ألف ريال سعودى، 60 ألف جنيه مصرى، كمية من المشغولات الذهبية والمرصعة بالماس، جهاز لاب توب ماركة أسوس، هاتف محمول، كاميرا تصوير ديجيتال ماركة سونى، و3 ساعات يد رجالى، و3 زجاجات برفان، خاتم فضى)، والمحرر بشأنها المحضر رقم 13668/2015م جنح النزهة.

كما تم بإرشاده ضبط بمسكنه جهاز لاب توب، خاتم فضة، هاتف محمول، كاميرا تصوير ماركة سونى، و3 ساعات يد، و3 زجاجات عطور، و3 خطوط إنترنت، حقيبة جلدية ماركة لاكوست، واعترف أنها من متحصلات الحادث، وأضاف بقيامه بشراء شقة بمحافظة الأقصر ودراجة بخارية توك توك بمبلغ 85 ألف جنيه وتسجيلهما باسم زوجته وإيداع مبلغ 13 ألف جنيه بدفتر توفير مكتب بريد المقطم باسمه .

وبمناقشته عن باقى المسروقات اعترف بقيامه ببيع السلاح النارى والمشغولات الذهبية بمبلغ 35 ألف جنيه لعميله سيئ النية "يوحنا ايسخرون زكى" وشهرته "الدكتور ماجد" 31 سنة تاجر سيارات ومقيم الدقى، فتم استهدافه وضبطه وبحوزته السلاح النارى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بقيامه ببيع المشغولات الذهبية لعميله سيئ النية "رضا ناثان حنا" 40 سنة صانع ومقيم أسيوط والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم 4064/2010م أبو تيج أسيوط مشاجرة وضرب بمبلغ 70 ألف جنيه .

ومن خلال التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وأمن أسيوط لاستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.