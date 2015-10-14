مصرع ربة منزل وإصابة زوجها فى حادث تصادم سيارتين بقطور الغربية

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها بكدمات وسحجات متعددة فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الفرعى قطور-خباطة أمام قرية الشين مركز قطور تم نقل المصاب لمستشفى طنطا الجامعى والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قطور المركزى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصام بالطريق الفرعى قطور – خباطه – أمام قريه الشين - دائرة المركز انتقل النقيب أيمن الشاذلى رئيس مباحث مركز قطور، وتبين وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 3596 ع أ ب قيادة "محمود ع م ال" 36 سنة سائق السيارة رقم 7022414 ملاكى الغربية قيادة محمد س م س ال 65سنة مهندس زراعى واصطدام السيارة الأولى بالسيارة الثانية، نتج عن ذلك وفاة زوجة قائد السيارة الثانية سهير ف ال 47 سنة ربة منزل وإصابة قائد السيارة الثانية بكدمات وسحجات متعددة، وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعى قبل والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قطور المركزى وحدوث تلفيات متوسطة بالسيارتين.

وبسؤال قائد السيارة الأولى أيد الواقعة بدون قصد وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية، تحرر المحضر رقم 21786 جنح مركز قطور وصرحت النيابة بدفن الجثة.

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