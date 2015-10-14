ديلى ميل تكشف عن قائمة أطعمة تعالج القلق والاكتئاب وتخفف الأمراض النفسية

كشفت تقرير طبى نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى تعزيز الصحة النفسية وعلاج أعراض القلق والاكتئاب، نظراً لاحتوائها على عناصر هامة وضرورية لتركيب المخ وتعزيز وظائفه.

وأشار التقرير الذى أعده باحث فى جامعة ملبورن الأسترالية، إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 يساهم فى تعزيز الشعور بالسعادة والحد من خطر الإصابة بالاكتئاب، أحد الأمراض الخطيرة التى تصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، ومن أبرز هذه الأكلات: السالمون والسردين والماكريل والزيت الحار وعين الجمل.

وتابع التقرير أن الأطعمة الغنية بالماغنسيوم تساهم فى الحد من الشعور بالقلق والتوتر، ويوجد الماغنسيوم بكثرة فى المكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة وفول الصويا والخضروات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير والسبانخ.

والزنك من العناصر الضرورية لتعزيز الصحة النفسية، وثبت أنه يساهم فى تحسين المزاج والتخفيف من الاكتئاب، ومن الأطعمة الغنية به: اللحوم والمحار والحبوب الكاملة والقرع العسلى والمكسرات.

>وأوصى التقرير أيضاً بالإكثار من تناول السبانخ لأنها غنية بالحديد وحمض الفوليك، وتساهم فى الحد من القلق والاكتئاب.

وأما الأشخاص المصابون بالاضطراب الوجدانى ثنائى القطب فينصحون بتناول البيض لأنه يساهم فى الحد من أعراض المرض.