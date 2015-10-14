اطعمة تشعرك بالسعادة – اهم الاطعمة لمحاربة الاكتئاب

لكل #من يرغب بتحسين المزاج والحصول على السعادة في هذا المقال تعرف معنا على اهم الاطعمة التي تساعد في التخلص #من الاكتئاب وتشعرك بالسعادة

مما لاشك فيه أننا نعشق الطعام بكل أنواعه وفي اغلب الأحيان يكون الطعام هو الحل الأسرع والأسهل لعلاج الاكتئاب والقلق والتوتر, فعندما تشعرين بالضيق فعليكِ بإختيار الأطعمة التي تحتوي علي مواد مثل (الفوليك أسيد), وفيتامين C وفيتامين B 12, والاميجا 3 , تلك العناصر التى تحسن #من مزاجك.

جوز الهند:

وذلك لاحتوائه علي دهون تعمل علي تحسين المزاج, وتحفز المخ علي العمل .

الطماطم:

ينصحك خبراء التغذية بتناول الطماطم بكثرة خاصة مع إضافة زيت الزيتون لها، وذلك لتمتص مادة الليكوبين، هذا فضلاً عن إنها #من أهم مضادات الأكسدة التى تحمى المخ.

العسل:

هو غذاء صحي رائع ويعد صحياً عن السكرالعادي , ولا يرفع معدل السكر في الدم ويحارب الاحباط, مما يحفظ الجسم #من الدخول في مرحلة تخزين الدهون التي يدخل فيها الجسم عند تناول السكريات.

اللبنة:

تحتوي اللبنة علي كمية كالسيوم أكثر #من الحليب, وكمية بروتين أكثر #من الزبادي العادي , وهي تعمل علي إطلاق شحنات #من السعادة في الدماغ , نظراً لاحتوائها علي البوتاسيوم, والمغانيزيزم وفيتامين B6, B12 كما أنها #من الأطعمة المثالية خلال الدايت .

الشيكولاتة الغامقة:

فهي تساعدكِ علي التركيز والتحصيل وتحسين المزاج ,و تضخ الدم الي الدماغ, ومن الممكن بشر مكعب صغير منها فوق فنجان النسكافية أو الكاكاو العادي لتحصلي علي الفائدة المرجوة.

المحار:

يحتوي المحار علي نسب عالية #من الفسفور وفيتامين B12والايودين والبروتين والزنك والسيلينيوم كما انها أطعمة منفضة الدهون والسعرات , فهي تحسن أداء المخ والغدة الدرقية وأفضل الانواع التي تشعركِ بالسعادة هي سمك التونة والماكريل والمحار .

البيض:

يعتبر البيض غذائاً صحياً وذلك لانه يحتوي علي نسبة #من الزنك وفيتامين B والايودين والاوميجا 3 ونسبة عالية #من البروتين والدهون الصحية , لذلك فهو يحافظ علي طاقتكِ ويشعرك بالا متلاء لفترة طويلة .

النشويات:

تعمل النشويات علي زيادة معدل هرمون (السيراتونين)بالدم , مما يعطي إحساساً بالراحة والهدوء النفسي وذلك #من الافضل تناولها في العشاء لتساعدكِ االاسترخاء والنوم المريح .

السبانخ والبروكلي:

تعتبر #من أهم أطعمة السعادة فهي تحتوي علي الكثير #من الفوليك أسيد الذي يساعد الجسم علي إفراز (السيراتونين)الذي يحسن المزاج فتناول كوب واحد #من السبانخ المطبوخة يمنحكِ حوالي 250جرام #من حمض الفوليك.

عائلة التوت:

والتي تضم الفراولة والتوت الأسود والأزرق والأحمر,فهي تحتوي علي مواد مضادة للاكسدة وفيتامين C وهي مضادات فعالة للقضاء علي القلق والتوتر .

الماء

#من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، وهو يحتاج #من 2-3 لترات يوميا، وعندما تقل هذه الكمية يبدأ الجسم في الجفاف مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق والتوتر.

البيض

يحتوي البيض على كمية كبيرة #من فيتامين ب المركب ومنها ب6، كما أنه غني بالعديد #من العناصر مثل الزنك، الكالسيوم، والأوميجا3، بالإضافة إلى الدهون الصحية، وهو يساعد على تقليل التوتر والقلق.





العسل الأسود

يحتوي على كمية كبيرة #من السكر والتي تمد الجسم بالطاقة، والحيوية، بالإضافة إلى أنه يحارب الشعور بالاكتئاب والحزن.

الأسماك

خاصة التي تحتوي على الدهون أوميجا3، مثل السردين، وهو #من الأطعمة الرخيصة نسبيا، ويساعد على إطلاق هرمون السيروتين والذي يعطي الإحساس بالراحة والسعادة.

الشيكولاتة الداكنة

على الرغم أن سعر الشوكولاته ليس رخيصا تماما، إلا أن الإنسان لا يحتاج إلا إلى قطعة صغيرة فقط، فالطعم المر لتلك الشيكولاتة، يحفز المخ، على إطلاق هرمونات السعادة، ويقلل #من إفراز هرمونات القلق والتوتر.

السبانخ والبروكلي

#من الخضراوات الغنية بحمض “الفوليك أسيد” والقادر على إعطاء الشعور بالراحة والهدوء، كما أنها تحتوي على العديد #من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والمنجنيز، الحديد، وهي عناصر تزيد #من نسبة الهيموجلوبين بالدم، وبالتالي يساعد على زيادة نقل الأوكسجين إلى المخ.

المكرونة

على الرغم #من أنها #من الأطعمة الغنية بالنشويات، التي تسبب زيادة الوزن، إلا أن تناولها باعتدال يزيد #من طاقة الجسم، بسبب الكربوهيدرات الموجودة بها.

الكاكاو والقهوه

تساعد الشوكولاته و مشتقات الكاكاو بأنواعها ، كما والقهوة على الشعور بالسعادة و تغير الحالة المزاجية للفرد إلي الأفضل . حيث تحتوي الشكولاته و القهوه على مادة الكافيين التي تعتبر منشط فعال للجهاز العصبي وعامل مهماً لتخليصه #من التعب والإجهاد فيتولد على الفور إحساس بالراحة والهدوء والسعادة . كما أنها تحتوي أيضا على نسبة #من السكر تساعد في رفع مستويات هرمون السيروتونين المنظم لمزاج الإنسان

أوميغا 3

أظهرت أبحاث أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب #من البحار يبدون أكثر سعادة #من غيرهم، ويعود ذلك ربما لكثرة تناولهم الأسماك المحتوية على أوميجا 3 التي تساعد بدورها على تحسين البشرة. وتعتبر #من ضمن الأغذية التي تعمل علي زيادة الشعور بالسعادة و تعزز الحالة المزاجية وترفعها. وتتوفّر الأوميغا3 بكمية كبيرة في سمك السلمون والجوز وبذور الكتان.

الموز

يحتوي علي العديد #من المركبات الكيميائية النباتية التي تسمي بأشباه القلويات والقلويدات والحامض الأميني التربتوفان وفيتامين ب6 والتي تسهم بدور مباشر في إكساب الإنسان الثقة بالنفس، وكذلك زيادة قدرة الدماغ علي صناعة وإفراز هرمون السيروتونين الذي يزيل الاكتئاب ويقود إلي الضحك.

الملوخية

تحتوي على قدر عالي #من الفيتامينات مثل الكاروتين وفيتامين (أ) ومجموعة فيتامين (ب) المركب، الذي يحسّن بدرجة كبيرة #من أداء الموصلات العصبية بالجسم، والمساعدة على إفراز هرمون السيروتونين الذي يحسن #من الصحة النفسية ويقاوم الاكتئاب ويُشعر الانسان بنوع #من المقاومة الذاتية والمناعية ضد المسببات العضوية للإكتئاب بل ويشعر الإنسان بنوبة #من السعادة تؤدي للضحك. وهذا ما وقف عليه اليابانيون أخيرًا باكتشاف علاقة وثيقة بين تناول الملوخية والشعور بالراحة والسعادة بل وصنعوا منها العديد #من التركيبات الدوائية المقاومة للإكتئاب.

الشاي الأخضر

بالإضافة للفوائد الكثيرة للشاي الأخضر #من تنشيط الدورة الدموية ، والحفاظ علي نسبة السكر في الدم ، والحماية #من الإصابة #من بالبرد والأنفلونزا ، فهو أيضاً يساعد علي تهدئة الأعصاب والشعور بالسعادة و تقليل الضغط العصبي الذي يقع علي الإنسان. تشير الدراسات أن شرب كوبين يوميًّا يقلّل #من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. يمكن ان يشرب الشاي الأخضر مثلجًا أو ساخنًا فهو مهدئ رائع ومفيد للتخسيس أيضًا ويحد #من الإصابة بالالتهابات

شبكةعيونالإخبارية

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