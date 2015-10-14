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#في_القمة - متعب: عقدت جلسة مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم والخسارة من الزمالك ليست عيبا

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#في_القمة - متعب: عقدت جلسة مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم والخسارة من الزمالك ليست عيبا #في_القمة - متعب: عقدت جلسة مع لاعبي الأهلي لتحفيزهم والخسارة من الزمالك ليست عيبا

كذب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ما تردد أن صالح سليم الرئيس الراحل للنادي الأهلي قام بطرده عدة مرات من مقر القلعة الحمراء.

وقال مرتضى:"ما يقال إن صالح سليم طردني من النادي غير صحيح، فكيف يطردني ثم أقوم بتكريم زوجته داخل نادي الزمالك خلال هذا العام؟".

وأضاف عبر قناة (أبو ظبي الرياضية) قائلا:"بل دخلت النادي الأهلي 3 مرات فقط من أجل منح صوتي لصالح سليم في الانتخابات".

وعن قيامه بتمزيق كارنيه عضوية الأهلي الخاصة به، برر رئيس الزمالك"لقد اعتدى جماهير الأهلي على ابنتي أميرة، وكانت بين الحياة والموت في المستشفى".

وأتم رئيس الزمالك"للأسف.. وقتها لم يعتذر حسن حمدي عن هذه الواقعة".

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