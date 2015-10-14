مصر تستضيف القمة الاقتصادية العربية الروسية قبل نهاية العام الجاري

تستضيف مصر قبل نهاية العام الجاري القمة الاقتصادية العربية الروسية بمشاركة ممثلين عن كافة الدول العربية وروسيا بالتعاون مع وفد من روسيا والدول العربية ويتواكب مع مجلس الاعمال المصري الروسي.

وقال الدكتور علاء عز امين عام مجلس الأعمال المصري الروسي فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط على هامش مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي، ان القمة التي يجري تحديد موعدها حاليا بالتنسيق مع الجانب الروسي والبلدان العربية سيتم خلالها بحث فرص الاستثمار المشترك بين روسيا والدول العربية وتنمية الصادرات المصرية الى السوق الروسي .

وأوضح ان اهم الفرص الاستثمارية هى فى مجالات الصناعات الثقيلة والسلع الهندسية الى جانب باقي القطاعات التى تعمل بها روسيا بالسوق المصري.