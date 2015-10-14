مصر للطيران تنقل اليوم 1059 حاجا وتختتم جسرها الجوى غداً

تختم مصر للطيران غدًا الخميس جسرها الجوى لموسم حج هذا العام، حيث من المقرر أن تسير اليوم وغدًا 7 رحلات جوية لنقل ما يزيد عن 1500 حاجًا إلى أرض الوطن.

ومن المقرر أن تسير غداً 3 رحلات جوية من مطار المدينة المنورة تصل جميعها إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى فيما عدا رحلة واحدة تصل إلى مطار برج العرب بالإسكندريه وذلك لنقل 482 حاجاً من حجاج قرعة الجيزة والقليوبية وحج أفراد وبعثة وزارة الداخلية، كما تسيير الشركة اليوم 4 رحلات جوية من المدينة المنورة تصل جميعها إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى لنقل 1059 حاجاً من حجاج قرعة السويس وأسر الشهداء والشهداء المجندين وحجاج شركات السياحة وبعثة وزارة الداخلية.

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