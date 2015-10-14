وزير خارجية إيران: مواقفنا متقاربة جدا مع مصر.. وأمن السعودية مهم لنا

أكد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد أن المواقف بين بلاده و مصر بخصوص العديد من قضايا المنطقة متقاربة جدا .. ولابد أن يكون هناك دور أساسى لمصر والسعودية وإيران والدول الأخرى للاتفاق على الحوار وتسوية بعض القضايا".

و قال ظريف أن بلاده لا تتدخل فى الشؤون الداخلية لدول المنطقة ، واعتبر أن هناك "تضليلا للرأى العام" ضد الجمهورية الإسلامية.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الأربعاء عنه القول :"أعلنا مراراً عدم تدخلنا فى الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة .. ونحن بحاجة إلى المزيد من النشاط الإعلامى فى الساحة العربية ، فهناك تضليل للرأى العام ضدنا".

وأضاف :"ما يهمنا فى هذا السياق هو الخطر الدائم الذى يهدد إيران والسعودية والعراق ، ولا بد من التأكيد بأن أمن السعودية يعتبر مهما بالنسبة لنا ، ونتمنى على أصدقائنا فى المملكة إدراك هذه الحقيقة".

وقال :"نحن من جانبنا مستعدون لمد يد العون لكل الأشقاء والأصدقاء فى مكافحة الارهاب ، وهذا ليس شعارا بل إنه يأتى فى إطار المصلحة والأمن للجميع".

وفى شأن ترتيب قضايا المنطقة ضمن الاتفاق النووى بين إيران والقوى الكبرى ، قال الوزير الإيرانى :"نحن أكدنا ونؤكد بأنه لم يحصل أى اتفاق بخصوص قضايا المنطقة مع مجموعة 1+5 ضمن الاتفاق النووى ، ومع الأسف ، فإن الكثيرين كانوا يعتقدون أن معالجة المسألة النووية سوف تمهد لنا الدخول مع الأمريكيين فى صفقة ضد جيراننا ، فى حين انه ليس هنالك اى اتفاق سرى مع مجموعة 1+5 حول قضايا المنطقة".

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