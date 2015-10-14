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الإفراج عن سيسيه بدون تهم في قضية ابتزاز فالبوينا بفيديو إباحي

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الإفراج عن سيسيه بدون تهم في قضية ابتزاز فالبوينا بفيديو إباحي الإفراج عن سيسيه بدون تهم في قضية ابتزاز فالبوينا بفيديو إباحي

(إفي): أعلنت نيابة فرساي العامة في فرنسا إطلاق سراح اللاعب الدولي السابق جبريل سيسيه بدون توجيه تهم، بعد القبض عليه في وقت سابق برفقة ثلاثة أشخاص ضمن تحقيقات حول ابتزاز بفيديو إباحي لزميله السابق ماثيو فالبوينا.

واعتقل سيسيه، الذي لا يلعب بأي ناد حاليا، في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنزله، قبل أن يقرر القاضي المكلف بنظر القضية إطلاق سراحه بدون توجيه تهم بعد انتهاء التحقيقات مع اللاعب الدولي الفرنسي السابق.

كانت النيابة العامة قد ذكرت صباح اليوم أن سيسيه خضع للتحقيق بسبب قضية ابتزاز قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، ولا يعرف هوية الثلاثة أشخاص الآخرين المعتقلين مع سيسيه.

ووفقا لوسائل إعلام مختلفة، ابتز المتهمون فالبوينا الإباحي الذي يظهر فيه وبدأت التحقيقات في هذا الأمر منذ أواخر يوليو الماضي.

يذكر أن فالبوينا وسيسيه قد لعبا سويا بصفوف أوليمبيك مارسيليا، وهو النادي الذي ظل فيه فالبوينا بين عامي 2006 و2014 ، كما تشاركا اللعب مع الفرنسي.

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فيديو اليوم السابع

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