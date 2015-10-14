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بالصور.. «المنتجين العرب» يُكرم أبطال المرسي أبو العباس

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بالصور.. «المنتجين العرب» يُكرم أبطال المرسي أبو العباس بالصور.. «المنتجين العرب» يُكرم أبطال المرسي أبو العباس

كرم اتحاد المنتجين العرب أبطال فيلم المرسي أبو العباس ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مونديال القاهرة للأعمال والفنية والإعلام والتي يشارك فيها الفيلم.

وشارك أبطال الفيلم الدكتور عاطف عبد اللطيف مؤلف وبطل الفيلم، والمخرج عمرو منصور، والمنتج الفني طارق عثمان، في ندوة للفيلم بالمهرجان ضمن فاعليات الدورة الرابعة من مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام بأحد الفنادق بمدينة الانتاج الإعلامي.

وتم منح شهادات تقدير لكل من الدكتور عاطف عبد اللطيف مؤلف وبطل الفيلم، والمخرج عمرو منصور، والمنتج الفني طارق عثمان.

افتتح الندوة، سمير عبد الرازق، أمين عام شعبة المبدعين العرب، وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف في كلمته إنه قرر ومجموعة من الفنانين الشباب خوض تجربة فيلم “المرسي ابو العباس” وهو أول فيلم انتاج مصري مغربي لدعم فكرة الانتاج العربي المشترك، والفيلم أبطاله من والمغرب، وشارك في مهرجان الاسكندرية السينمائي، وهو فيلم روائي طويل سيتم طرحه قريبًا بدور العرض السينمائي و يناقش الهوية وحياة الانسان وجذوره.

وأكد عاطف على إنه يُحضر لفيلم جديد على نفس النمط الانتاجي لفيلم المرسي أبو العباس، وسيتم الاعلان عنه قريبًا خاصة بعد النجاح الذي حققه فيلمه في دور العرض المغربية.

وأوضح عاطف عبد اللطيف إنه سعيد بتكريمه من مهرجان مونديال الإعلام برئاسة د. إبراهيم أبو ذكري، ووجه الشكر لأمين عام شعبة المبدعين العرب باتحاد المنتجين العرب.

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