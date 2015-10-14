المقاتلات الروسية تسجل رقمًا قياسيًا وتضرب 86 هدفًا تابعًا لتنظيم داعش في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة يوم من الضربات الجوية التي تشارك فيها نحو 50 مقاتلة ومروحية ضد مواقع داعش والنصرة وجماعات إرهابية أخرى في مناطق مختلفة من سوريا.

وسجلت الطائرات الحربية الروسية التي تدخل عمليتها الجوية أسبوعها الثالث رقما قياسيًا في عدد غاراتها، حيث قامت بضرب 86 هدفا للإرهابيين في أرياف إدلب وحماة والرقة واللاذقية وحلب من إجمالي 88 طلعة قتالية جوية نفذتها، وفقًا لشبكة روسيا اليوم.

واستهدفت الغارات الجوية الروسية تجمعات للمسلحين ومراكز قيادة ميدانية وخطوط إمداد ومخازن ذخيرة وأسلحة تابعة لداعش ولجبهة النصرة ولتنظيمات إرهابية أخرى..