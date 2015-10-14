بالصور.. توقف الصيد فى بحيرة ناصر بعد تعطل مصنع الثلج إثر سرقة كابل كهرباء

أدى سرقة كابل كهربائى مغذٍ لطلمبات محطة الرفع بمنطقة جرف حسين، جنوب شرق مدينة أسوان، إلى تعطل الصيد ببحيرة ناصر، نظراً لعدم وجود ألواح ثلج لتخزين السمك الخارج من البحيرة.

وأكد فتحى القاضى، صاحب مصنع الثلج بمنطقة جرف حسين، أنهم فوجئوا، بانقطاع المياه الواردة إلى المصنع، نظراً لوجود لسرقة الكابل الكهربائى المغذى لطلمبات رفع المياه إلى محطة الديزل، ولم يتم تركيب بديل له حتى اليوم.

وأشار "القاضى"، إلى أنه عرض على هيئة المفرخات السمكية، بالتنسيق مع الجهات المسئولة، إعارتهم كابل بديل لحين وصول الكابل الجديد، إلا أنهم رفضوا الأمر، وظلت منطقة جرف حسين بلا مياه.

وأوضح صاحب مصنع الثلج، أن منطقة جرف حسين تبعد عن مدينة أسوان حوالى 140 كيلو متراً جنوب شرق، ويصعب على الصياد جلب ألواح الثلج التى يحتاجها لتخزين السمك الخارج من البحيرة، نظراً لارتفاع التكلفة وصعوبة التحميل، لافتاً إلى أن صيادى ميناء جرف حسين يعتمدون بشكل أساسى على ألواح الثلج بمصنع جرف حسين.



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