موقع وزارة الدفاع يعرض فيلم "نسور الجو" فى عيد القوات الجوية

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيلما تسجيليا بعنوان "نسور الجو" عن تاريخ القوات الجوية المصرية، والمعارك المشرفة التى قادتها للدفاع عن مصر على مدار ما يزيد عن 80 عاما مضت، دافعت خلالها عن سماء مصر، وأثبت نسور الجو أنهم قادرون على صد ومواجهة أى عدوان يستهدف الوطن .

الفيلم يتزامن عرضه مع العيد الـ 42 للقوات الجوية، الذى يوافق يوم 14 أكتوبر من كل عام، ويستعرض تاريخ سلاح الجو المصرى المصرية ودوره، بالإضافة إلى منظومة التطوير والتحديث التى تمت به على مدار السنوات الماضية لإمداده بأحدث المقاتلات والمعدات الحديثة .