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وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يستهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة

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وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يستهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يستهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن المؤتمر الاقتصادى الأول لمؤسسة أخبار اليوم العام الماضى تضمن جلسة عن معوقات الاستثمار وأخرى عن العدالة الاجتماعية وجلستين أخريين عامة و6 جلسات قطاعية، مضيفا: "المهمة ثقيلة وتستدعى العمل من وشركات التنمية والمجتمع المدنى".

وأضاف العربى خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى الثانى لمؤسسة أخبار اليوم، أن مؤتمر مارس الاقتصادى الماضى كان نقطة فاصلة فى تنفيذ عدد من مهام مؤتمر أخبار اليوم الأول العام الماضى، حيث صدر كل من قانونى 17 والخاص بقانون الاستثمار، وقانون 13 وهو قانون الخدمة المدنية.

وأشار وزير التخطيط إلى أن قانون الخدمة المدنية يخاطب الجهاز الإدارى للدولة ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، موضحا أن افتتاح قناة السويس الجديدة هو بداية لتنمية شاملة، مؤكدا أن نجحت فى تنفيذ إنجاز قناة السويس الجديدة وعملت على وضع الإطار المؤسسى لتنمية محور قناة السويس.

وأوضح أن المثلث الذهبى يعمل عليه استشاريون بشكل واضح جدا، لافتا إلى أن تنمية المليون ونصف فدان يتم العمل فيه وفق إطار مؤسسى لنجاح هذا المخطط وفق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لزيادة مساحة السكان لـ12% خلال الـ15 عاما القادمة .


>- رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول المؤتمر الاقتصادى الأول لأخبار اليوم

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