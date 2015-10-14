رئيس الوزراء: إصلاح منظومة التعليم فى مقدمة أولوياتنا

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، قائلا: فى الجانب الاقتصادى نسعى لزيادة النمو الاقتصادى لـ1.5% سنويا وخفض معدلات البطالة بما يتناسب مع زيادة النمو الاقتصادى.

وأشار فى كلمته بالمؤتمر الاقتصادى لأخبار اليوم إلى أن الحكومة تستهدف تشجيع الصادرات ونمو الاقتصادى ودفع قطاع السياحة والعمل على زيادة معدلات النمو، وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام وتعظيم الاستفادة من أصول مصر خاصة الثروة المعدنية.

وأوضح أن الحكومة تهتم بالجانب الاجتماعى ومنه إصلاح منظومة التعليم وانتظام الطالب فى المدارس والجامعات هو هدفنا، قائلا: "الوزارة اسمها التربية والتعليم ولابد من عودة الطالب للمدرسة وتعميم ممارسة الأنشطة الطلابية وتطوير المناهج وتنظيم مجموعات التقوية، وإنشاء اعداد من المدارس التجريبية لاستيعاب الزيادة فى أعداد الطلاب.

- رئيس الوزراء يفتتح اليوم المؤتمر الاقتصادى لأخبار اليوم

>

- وصول الجنزورى وحسن يونس وعدد من الوزراء لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى

>

- وصول 10 وزراء لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى

>

- بدء مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى بتلاوة القرآن بعد وصول رئيس الوزراء

>

- رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول المؤتمر الاقتصادى الأول لأخبار اليوم

>

>