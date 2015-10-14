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رئيس الوزراء: لا نملك عصا سحرية لحل المشاكل وخفض الأسعار أهم التحديات

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رئيس الوزراء: لا نملك عصا سحرية لحل المشاكل وخفض الأسعار أهم التحديات رئيس الوزراء: لا نملك عصا سحرية لحل المشاكل وخفض الأسعار أهم التحديات
قال المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء أن ستعمل على تنمية حقول الغاز الذى سيضيف 70? من انتاج للغاز، مؤكدًا أن توفير البيئة والمناخ المناسب هو الاساس للبيئة الاقتصادى، فلا تقدم يتحقق مع وجود فساد او فاسدين.

وأكد فى كلمته بالمؤتمر الاقتصادى الثانى لمؤسسة اخبار اليوم أن الحكومة عازمة على التصدى للفساد والفسادين أيا كان موقعه، موضحا أن الحكومة لا تملك عصا سحرية ولكن بالعمل والتكاتف هو أساس الخروج من المشاكل، خاصة وان مصر لديها كافة المقومات التى تؤهلها للنجاح من قاعدة صناعية وزراعية.

وأوضح أن خفض الاسعار احد التحديات الحكومة الحالية، والحكومة ستقدم برنامج متكامل لمجلس النواب القادم، مؤكدا أن الشعب قادر على اختيار من يمثله.


>- رئيس الوزراء يفتتح اليوم المؤتمر الاقتصادى لأخبار اليوم
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- وصول الجنزورى وحسن يونس وعدد من الوزراء لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى
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- وصول 10 وزراء لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى
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- بدء مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى بتلاوة القرآن بعد وصول رئيس الوزراء
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- رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول المؤتمر الاقتصادى الأول لأخبار اليوم
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مصر 365

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