عاملة نظافة بمستشفى الجلاء تخطف رضيعا حديث الولادة وتهديه لسيدة لسداد ديونها

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض ملابسات واقعة اختفاء طفل عقب ولادته بدقائق، داخل مستشفى الجلاء للولادة فى شارع الجلاء بوسط القاهرة.

تبين أن عاملة نظافة بالمستشفى وراء اختطافه فور ولادته وتقديمه هدية إلى ربة منزل بقصد إسقاط ديونها عليها، وذلك بعد أن أجهضت حملها ولم تخبر زوجها، وهو ما دفعها لمساومة عاملة النظافة على جلب طفل لها مقابل إسقاط ديونها، فتم ضبطهما وإعادة الطفل لأمه وإحالة المتهمتين للنيابة لتولى التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من "هدير حمدى حجازى" 21 سنة ممرضة بمستشفى الجلاء للولادة ومقيمة عزبة الصعايدة إمبابة، بأنه عقب إجراء عملية ولادة قيصرية للمواطنة "بشرى إ ه" 26 سنة ربة منزل ومقيمة الشرقية وضعت طفل ذكر بالمستشفى وقامت المبلغة باصطحابه لحجرة مجاورة لحجرة الولادة لتنظيفه، ووضع حافظة بيده وقامت بتركه وعقب عودتها فوجئت باختفائه ولم تتهم أو تشتبه فى أحد .

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبسؤال المجنى عليها تبين أنها مازالت تحت تأثير مخدر البنج إثر العملية الجراحية، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سماح ق ع" 36 سنة عاملة نظافة بالمستشفى ومقيمة فى إمبابة.

ومن خلال إعداد الأكمنة أمكن ضبطها وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأضافت بأنها نظراً لمرورها بضائقة مالية واقتراضها لمبالغ مالية من بعض المواطنين ومن بينهم "سعدية ع ح" وشهرتها "هالة عصران" 31 سنة، ولعلمها باحتياج الأخيرة طفل حديث الولادة فاتفقت معها على تسليمها الطفل مقابل إسقاط المديونية، أمكن ضبط الأخيرة وبحوزتها الطفل.

باستجوابها قررت أنها حملت من زوجها وأجهضت ولم تخبر زوجها خشية انفصالهما ولعلمها بالظروف المادية لعاملة النظافة قامت بشراء أجهزة كهربائية لها بموجب إيصالات أمانة وقامت بتهديدها بالإيصالات وطلبت منها إحضار طفل حديث الولادة بقصد إيهام زوجها بأنها قامت بوضعه بالمستشفى .

بالفعل أحضرت عاملة النظافة الطفل وقامت بإثبات بند دخول المستشفى قسم النساء والتوليد بقصد الكشف عليها تمهيداً لإثبات نسب الطفل، وبعرض المتهمتين على الممرضة والمجنى عليها اتهمتهما بخطف الطفل، وتحرر عن ذلك محضر ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة التحقيق .

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