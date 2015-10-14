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"الكابينت" الإسرائيلى يقرر عدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم

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"الكابينت" الإسرائيلى يقرر عدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم "الكابينت" الإسرائيلى يقرر عدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم
أقر المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت" طلب وزير الأمن الداخلى جلعاد أردان، عدم إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين منفذى الهجمات ضد إسرائيليين إلى عائلاتهم.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم أن "الكابينت" يدرس إمكانية قيام جيش الاحتلال بدفن منفذى العمليات فى أماكن خاصة.

وأشارت إلى أن أردان أكد ضرورة عدم السماح بإقامة جنازات لمنفذى الهجمات.لافتا إلى أنها "سرعان ما تصبح مظهرا من المظاهر المؤيدة للإرهاب والمحرضة على القتل" (حسب زعمه).

وقتل ثلاثة مستوطنين أمس وأصيب آخرون فى سلسلة عمليات طعن وإطلاق نار ودهس فى القدس المحتلة ردا على جرائم الاحتلال فى المدينة المقدسة والضفة الغربية وقطاع غزة والتى أسفرت منذ أول أكتوبر الجارى عن استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة نحو 1500 آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تحتجز مئات الجثامين لشهداء فلسطينيين ارتقوا فى عمليات ضد جيش الاحتلال على مدى سنوات الصراع الممتدة وذلك فيما يعرف بـ "مقابر الأرقام" أقامتها بشكل سرى وهى عبارة عن مدافن بسيطة محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقما معينا، ولهذا سميت بهذا الاسم لأنها تتخذ الأرقام بديلا لأسماء الشهداء، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسئولة ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد.
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مصر 365