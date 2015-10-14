عرب إسرائيل ينظمون مسيرات مؤيدة للفلسطينين فى سخنين و الناصرة

شارك حوالى 20 ألف شخص بمسيرات سلمية مؤيدة للفلسطينين فى منطقة سخنين شمال إسرائيل و ذلك إحتجاجاً على الأحداث الأخيرة، وعلى استمرار الانتهاكات فى القدس والأقصى، ودعمًا للفلسطينين المنتفضين .

و شهدت مدينة سخنين تدابير أمنية مشددة خوفا من حدوث اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية .

و اضربت مدينة "الناصرة" وبلدات الجليل وبعض الأحياء فى مدينة "حيفا"، فيما وزع عددٌ من المستوطنين منشورات دعت إلى التبليغ عن الملتزمين بالإضراب وإلى تصوير المحلات المغلقة بهدف "إبقائها مغلقة إلى الأبد".

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