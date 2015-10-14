مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعتزم تأسيس اتحاد عربى للمرأة المتخصصة

يعتزم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تأسيس اتحاد عربى للمرأة المتخصصة يعنى بالقضايا التى تهم المرأة على مستوى الوطن العربى والاستفادة من تجارب وخبرات المرأة العربية فى كل المجالات، فضلا عن أهمية إبراز دورها والمجالات التى أبدعت وتميزت فيها والعمل على إيجاد الحلول للمشكلات التى تعانى منها المرأة فى الوطن العربى.

وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الهدف من إنشاء هذا الاتحاد الذى سيضاف إلى الاتحادات العربية المتخصصة المنضوية تحت لواء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التركيز على القضايا التى تشغل المرأة العربية، ومناقشة التحديات التى تواجهها إلى جانب التركيز على الاستفادة من قدرات المرأة العربية، فضلا عن تقديم العون للمرأة العربية التى تواجه تحديات وأعباء فى مناطق متعددة من الوطن العربى.

وأضاف الربيع، أن هناك الكثير من النماذج للسيدات العربيات اللاتى حققن نجاحاً كبيراً فى مختلف المجالات فى العالم، وهناك نماذج متميزة ساهمن بجهودهن فى تطوير مجتمعاتهن، وأخريات تجاوزت شهرتهن الوطن العربى إلى آفاق عالمية يجب الاستفادة منهن لصالح الوطن العربى ودراسة تجاربهن للنهوض بالمرأة العربية فى مختلف المجالات.

ودعا الربيع إلى ضرورة تغيير النظرة القاصرة للمرأة فى بلادنا باعتبار أن المرأة هى نصف المجتمع وأساس الأسرة، مضيفا أن السنوات الماضية التى أعقبت ما سمى بثورات الربيع العربى راكمت المشاكل التى عانت منها المرأة العربية ومازالت أكثر من غيرها.

وأضاف أن هناك الكثير من الأعباء التى تثقل كاهل المرأة العربية والمشاكل التى تواجهها سيكون من مهام الاتحاد الجديد العمل على إيجاد الحلول لها وتقديم الدراسات العلمية لمواجهتها والتغلب عليها.

وأوضح أن الاتحاد المزمع تأسيسه سيضم العديد من الشخصيات النسائية العربية اللاتى حققن نجاحات وتميزن فى مختلف البلدان العربية.

وتضم الاتحادات العربية النوعية 53 اتحاداً تغطى كل مجالات النشاط الاقتصادى والبيئى والثقافى.