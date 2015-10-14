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فيديو|| مرتضى: لم أذهب لمباراة الدوري المسحورة.. وضربت الترابيزة برجلي لا إراديًا

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فيديو|| مرتضى: لم أذهب لمباراة الدوري المسحورة.. وضربت الترابيزة برجلي لا إراديًا فيديو|| مرتضى: لم أذهب لمباراة الدوري المسحورة.. وضربت الترابيزة برجلي لا إراديًا

مرتضى منصور

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لم يذهب لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت في استاد برج العرب في الدور الثاني للدوري الممتاز، وأن فريق الزمالك لم يكن متواجدًا أيضًا ولم يلعب المباراة وربما ذهبوا إلى الجنة، في إشارة ساخرة منه لقيام نادي الأهلي بعمل سحر للفريق في هذه المباراة.

وأوضح “منصور” في تصريحاتٍ تليفزيونية لقناة أبو ظبى الرياضية، إن السحر موجود في كرة القدم وهناك بعض لاعبي الدوري والمدربين يستخدمونه، قائلاً: “اولاً السحر مذكور في القرآن، مضيفًا “أي حد يأخذ الموضوع تريقة وهزار يبقى غير مؤمن بالقرآن الكريم، والبداية كانت مع عصام الحضري خلال مباراة الفريقين وكثرة الأهداف الضائعة بسهولة، ثانياً مباراة الزمالك وانبي، وقال إن الأهداف كانت تتجه نحو المرمي وتخرج خارج الملعب فجأة، وثالثًا مباراة الأهلي والزمالك  في الدور الثاني من الدوري العام والذي أقيمت في استاد برج العرب، وقال أنا لم اذهب للمباراة ولا اللاعبين ولا المدير الفني، وإن الأهلي هو من ذهب وحيدًا لبرج العرب،”.

وأضاف منصور “لأول مرة في التاريخ اثنين مراسلين يشتبكون مع بعض على الهواء، وعندما دخلت المقصورة ضربت الترابيزة بدون أي أسباب، وقال إنه ارسل بعض أصدقائه المقربين لشيخ بمدينة شبراخيت تابعة لمحافظة البحيرة”، وإن الشيخ اخبرهم بالسحر وإنه مكتوب فيه (المرض والكسل والخمول لأيمن حفني وزملائه) وذكر أسباب تخمين السحر بإن أيمن حفني أثناء التسخين ارتفعت درجة حرارته، وأنهى الحديث بأن القرآن هو من يفك السحر.

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