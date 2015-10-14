إقالة 3 من كبار الشرطة في تركيا بعد 4 أيام من اعتداء أنقرة

أعلنت الداخلية التركية، اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر، إقالة 3 مسؤولين في جهاز الشرطة بأنقرة بالتزامن مع فتح الحكومة التركية تحقيقًا بشأن “ثغراٍت أمنيٍة” محتمل اتصالها بتفجيري أنقرة.

وبحسب موقع «روسيا اليوم» الأخباري، قالت وزارة الداخلية -في بيان- نقلته وسائل الإعلام التركية، إن هؤلاء المسؤولين الكبار الذين إقيلوا هم: المدير العام للشرطة لمحافظة أنقرة ومسؤول الاستخبارات ومسؤول الأمن العام.

وجاءت الإقالات بعد يوم واحد من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان فتح تحقيق بشأن “ثغرات محتملة” في الأجهزة الأمنية متصلة بتفجيري أنقرة اللذين أسفرا عن سقوط 97 قتيًلا، مؤكدًا أن لهذا الاعتداء “جذورًا” في سوريا. وأقر “أردوغان” بوجود ثغراٍت محتملٍة داخل الدولة متصلة بتفجيري أنقرة اللذين أوديا بحياة العشرات ستتضح تفاصيلها مع التحقيق الذي أمر أردوغان بفتحه.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، “للقيام بالأمر من منظور مختلف أمرت مجلس تفتيش الدولة بفتح تحقيق شامل في هذين التفجيرين”.

وبعد الاعتداء، راج الحديث عن ثغرات في عمل قوات الأمن المكلفة بضمان أمن المشاركين في “المسيرة من أجل السلام”، التي كان من المزمع انطلاقها من أمام المحطة الرئيسية في أنقرة حيث فجر انتحاريان نفسيهما.

واعتبر أردوغان أن اعتداء أنقرة من أكثر الاعتداءات دموية في تاريخ تركيا، مشيرًا أيضًا إلى أنه حسب المعلومات الاستخباراتية التي تلقتها تركيا فإن لهذا الهجوم الإرهابي جذورًا في سوريا، موضحًا أن “كل الخيارات مطروحة” بما في ذلك تنظيم حزب العمال الكردستاني. ويتهم حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد والخصم السياسي لأردوغان وحزبه، الدولة التركية بالوقوف وراء الاعتداء الدامي في أنقرة الذي أسفر عن سقوط 97 قتيلا، و246 مصابًا بينهم 48 حالتهم حرجة.